لمتبعي الحميات الغذائية.. 4 أفكار لفطور صحي وشهي

تواصل – وكالات:

لا يختلف شخصان على الإطلاق على الفوائد الكبيرة التي يعود بها الفطور على صحة الإنسان، لا سيّما وأنه واحد من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها عند اتباع الحميات الغذائية كونه يعطي الكثير من الطاقة إلى الجسم طوال اليوم، ويعطي الجسم كل ما يحتاجه طوال اليوم.

وإليكم نماذج من أفضل أنواع فطور الرجيم الصحي

هناك العديد من الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها لاتباع فطور رجيم صحي وسريع يساعد في الحفاظ على صحة الإنسان ومنها:

– كوب من الحليب الخالي من الدسم مع 4 توست أسمر وحبتان من البيض المقلي بملعقتين من زيت الزيتون مع إضافة حبة من الطماطم وكوب من الخس المفروم مع 3 حبات من التمر.

– كوب من الحليب الخالي من الدسم مع رغيف من خبز الشوفان و4 قطع من الحبش وقطعتان من شرائح الجبنة مع ملعقة صغيرة من المستردة يضاف إليه حبة من الطماطم مع كوب من عصير الليمون الطازجة.

– كوب من الحليب الخالي من الدسم مع رغيف متوسط من الخبز العربي الأسمر وكوب من الفول المدمس ويمكن إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وحبة من الطماطم مع بعض أوراق النعناع وحبة من التفاح.

– كوب من الحليب الخالي من الدسم مع رغيف أفرنجي و4 ملاعق كبيرة من اللبنة يضاف إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و5 حبات زيتون مع حبة من الطماطم وحبتان من الخيار مع قطعة من الكيك الإنجليزي.