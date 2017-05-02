تعليم الرياض يناقش مستجدات أنظمة عمل معاهد اللغات والمراكز الخاصة

تواصل- هياء الدكان:

عقدت إدارة معاهد اللغات ومراكز التدريب التربوي بمكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض، الثلاثاء، بمقر أكاديمية الفيصل العالمية للتدريب بحي الربيع اللقاء الثاني بعنوان (بناء الحاضر واستشراق المستقبل)، بحضور قائدات معاهد تعليم اللغة الإنجليزية ومراكز التدريب التربوي على مستوى المنطقة، بهدف مناقشة مستجدات تعاميم وأنظمة عمل المعاهد والمراكز الخاصة، تغذية راجعة لآلية العمل في معاهد تعليم اللغة الإنجليزية، وآلية العمل الداخلية وبرامج التدريب مراكز التدريب التربوي الأهلية.

وافتتح اللقاء بآيات من الذكر الحكيم ثم السلام الملكي، ثم ألقت المديرة التنفيذية لأكاديمية الفيصل مها بنت صفوق المرشد كلمتها. وألقت مديرة إدارة المعاهد والمراكز الخاصة بتعليم الرياض حنان بنت عبدالعزيز الحبودل، كلمة رحبت فيها قائدات المراكز والمعاهد ثم شكرت شركة معاهد أكاديمية الفيصل العالمية للتدريب والمديرة التنفيذية لأكاديمية الفيصل (قسم البنات) أ/ مها صفوق المرشد وقائدة الأكاديمية ( فرع الربيع )أ/ منى عبدالهادي المرشد على جهودهم المبذولة لنجاح هذا اللقاء المميز والذي يهدف إلى تسليط الأضواء على أهم التعاميم والأنظمة المنظمة للعمل للعام الحالي والقادم – بمشيئة الله تعالى- للالتزام به والعمل بموجبه وتغذية راجعة لآلية العمل في معاهد تعليم اللغة الإنجليزية للتأكيد على بعض ما تم ملاحظته في الميدان التدريبي خلال العام الحالي، وتوضيح دقيق لآلية العمل الداخلي لمراكز التدريب التربوي الأهلية حتى يتسنى لمراكز التدريب العمل بوضوح تام خالي من الملابسات بدء من العام القادم، وهذا كله ينصب أساساً في التركيز على أداء المؤسسات التدريبية وتركيز الجهود على العمل الصحيح بكفاءة وفاعلية ثم وضحت التعاميم وفتح المجال للمداخلات وأجابت على استفسارات الحاضرات كما بشرت الحبودل بالإنجازات منها إنشاء موقع الكتروني بالإدارة وإطلاق شعار الإدارة وبإمكان الجميع الاطلاع.

وتناولت مشرفة معاهد اللغة الانجليزية سميحة بنت محمود الصيني محور “تغذية راجعة لآلية العمل في معاهد تعليم اللغة الانجليزية”. وأكدت أهمية الانطلاق من خطة تدريبية والفصل بين المهارات الأساسية والأنشطة الإضافية والالتزام بالخطة التدريبية فلابد من وجود الدورات وهي الهدف الأساس من إقامة المعهد والاهتمام بالمخرجات فأولياء الأمور لم يدفعوا ليجدوا مخرجات ضعيفة فضروري التأكد من استفادة المتدربات ولابد أن تكون المدربات أن تكون معها شهادات معتمدة وإذا كانت غير سعودية فلابد أن تكون شهادتها معتمدة من الملحقية الثقافية السعودية في دولتها.

كما تناولت “الصيني” لائحة وزارة العمل والتسجيل في نظام أجير وإدراج المدربات الغير سعوديات بعد حصولهن على شهادة صلاحية عمل مؤقتة للمرافقين حسب ضوابط نظام العمل وتنظيم إعلانات المنشآت التعليمية والتدريبية والأهلية والمعلومات الموجودة في الموقع الالكتروني للمعهد ومطابقتها للواقع ، وتدريس الأطفال ملزم أن يكون المنهج معتمد حتى تتم الموافقة والإسناد وهو تدريس الأولاد حتى 9 سنوات فقط ، كما تحدثت عن دبلوم اللغة الانجليزية وكيفية الحصول على الموافقة وشروطها وتقييم المعاهد بهدف رفع مستوى الأداء فالإدارة تساند المراكز والمعاهد الأهلية لتستفيد وتستثمر وفق رؤية تربوية وهي معها يدا بيد لتكون نافعة للمجتمع متميزة وأن هذا التعاون يحمي المستثمر.

وتابعت، “ما يجب أن تتضمنه الشهادات رقم الترخيص وشعار الوزارة وشعار المعهد أو المركز ويكون متناسب كذلك مع تصميم الشهادة ، وتسجيل تاريخ السجل المدني للمتدربة أو الإقامة أوالجواز التاريخ المعتمد هو الهجري وتاريخ بدأ البرنامج ونهايته بالهجري وكذلك الشهادة تكون باللغة العربية وإن كان البرنامج باللغة الإنجليزية فلابد أن تكون الشهادة باللغة العربية والإنجليزية معاً فاللغة العربية بالمملكة العربية السعودية هي الأصل”، كما نبهت الصيني لعدم قيام المعاهد الخاصة بالإعلانات أو وضع صور غير لائقة أو الاحتفال بأعياد مخالفة.

بعد ذلك، قدمت محور آلية العمل الداخلية وبرامج التدريب في مراكز التدريب التربوي الأهلية المشرفة التربوية فوزية بنت عبدالعزيز الضويحي. وتحدثت “الضويحي” عن آلية اعتماد برامج التدريب التربوي وآلية اعتماد مدربات مراكز التدريب سعودية حاصلة على البكالوريوس وشهادة مدرب معتمد واجتياز المقابلة الشخصية بإدارة التدريب التربوي بمنطقة الرياض؛ حيث يشترط أن تكون المدربة مواطنة ما عدا التخصصات التي لا يتوفر فيها مواطنات فيمكن التعاقد مع غير المواطنات ويشترط أن تكون على كفالة المركز.

وتحدثت “الضويحي”، عن آلية اعتماد الشهادات وهي نوعين إما حضور أو اجتياز الحضور من مكتب التعليم الأهلي أما الاجتياز فيكون معتمد من إدارة التدريب التربوي.

واختتم البرنامج بتسليم أ. حنان الحبودل الحاضرات شهادات الحضور متمنية للجميع التوفيق والسداد وإنجاح سير العملية التعليمية والنظامية بالمعاهد والمراكز وأن تميزها تميز للجميع.