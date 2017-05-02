خبراء: يجب فحص مستوى زيت محرك السيارة كل 1000 كلم

تواصل ـ وكالات:

تنصح مؤسسة ديكرا للفحص الفني بالتحقق من مستوى زيت المحرك كل 1000 كلم تقطعها السيارة، حيث إن كمية الزيت غير الكافية قد تُلحق أضراراً بالمحرك.

وأوضحت المؤسسة الألمانية أنه يلزم إعادة ملء زيت المحرك مرة أخرى، إذا لوحظ نقصانه عن المستوى المطلوب، مع مراعاة إعادة ملء الزيت بحيث لا يتجاوز علامة MAX على مقياس الزيت، على أن يتم مراعاة تعليمات الشركة المنتجة للسيارة.

وأشار خبراء المؤسسة إلى أن مصباح الكونترول على شكل إبريق الزيت لا يشير إلى مستوى الزيت، ولكن إلى ضغط الزيت. وحتى مع وجود كمية كافية من الزيت في النظام، فإن مصباح الكنترول قد يضيء للإشارة إلى تآكل شديد بالمحرك.

وإذا أضاء هذا المصباح أثناء القيادة، أو لم يختف بعد بضع ثوانٍ من بدء الدوران، عندئذ يتعين على قائد السيارة إيقاف المحرك، وعدم مواصلة السير.

وبالإضافة إلى مراعاة مستوى الزيت الصحيح، ينبغي لقائد السيارة مراعاة فترات تغيير الزيت بشكل دقيق وفقا لتعليمات الشركة المصنعة، وأيضا نوع الزيت.