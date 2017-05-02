دراسة: اللحية تؤثر إيجابًا على السرعة في اتخاذ القرارات وتحقيق الذات

تواصل ـ وكالات:

كشفت نتائج دراسة حديثة، نشرها البروفيسور البريطاني “نيكولو”، عن أسباب نجاح الأشخاص الملتحين في الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن مستويات هرمون التستوستيرون العالية لديهم، هي ما يؤثر إيجابًا على السرعة في اتخاذ القرارات والثبات وتحقيق الذات.

وقالت الدراسة: إن العلاقة بين مستويات “التستوستيرون” عند الرجال، والنجاح في الأعمال التجارية والمهنية، هو تأثير الهرمون في نمو الشعر والعمليات الفسيولوجية التي تحدد الكاريزما والنشاط الاجتماعي للرجال.

وأوضح البروفيسور أن الرجال الذين لديهم مستويات عالية من هذا الهرمون أكثر ميولاً للمخاطرة، كما يتمتعون بالعناد والحزم في تحقيق الأهداف، وكذلك يقومون بتغيير وجهة عملهم أكثر من غيرهم، إن كان الوضع الحالي ومستوى الدخل لا يناسبهم.

وتسمح هذه الصفات للملتحين بتطوير أعمالهم الخاصة والتقدم إلى الأمام، أي الاكتفاء المادي، كما يتمتعون أيضاً بصفات الإقناع والتفاوض والإصرار على المواقف التي يتبنونها، بحسب الدراسة.

وأكدت الدراسة أيضا أن انخفاض مستوى الهرمون يقلل من الرغبة في تغيير نمط الحياة والبدء من جديد، وفقا لموقع “واني. واس”.