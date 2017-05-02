في انتظار قرار لجنة الإفراج اليوم .. «تويتر» يشتعل بالدعاء لحميدان التركي

تواصل – الرياض

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالدعاء للأكاديمي حميدان التركي، الذي ينتظر اليوم قرار لجنة الإفراج المشروط في كولورادو، وتوجه المغردون إلى الله عز وجل أن يُفرج كربه ويفك أَسْره، ويُرجعه إلى أسرته وأهله ووطنه سالماً غانماً.

الأمير خالد بن طلال دعا لحميدان التركي قائلاً: اللهم إن ثقتنا بك عظيمة.. وفي حسن تدبيرك ما يغني عن الحيل.. وفي كرمك ما هو فوق الأمل اللهم لم شمل #حميدان_التركي بأهله ومحبيه.

وتوجه الدكتور إبراهيم الدويش‏ بالدعاء لابن الوطن حميدان التركي، قائلاً: “اللهم يا كاشف الكرب ويا فارج الهم فرج عنه عاجلاً وفك أسره ورده إلى أهله رداً جميلاً.”

ودعا الدكتور حاكم المطيري‏ الله عز وجل أن يفرج عن حميدان التركي، وفك أسره ويسر أمره

أما “نورة” ابنة حميدان التركي‏، فتوجهت إلى الله بالدعاء: “اللهم سدد قوله، واجعلهم يعلنون براءته لتقر أعين باتت تنتظر.”، وقالت: اللهم اجعل هذا اليوم مُحمل بالبشائر والفرح.

وغرد الدكتور الشاعر عبدالرحمن العشماوي بأبيات من الشعر:

أبشر فإنّ الله بالغ أمره

مهما بغى الباغي ومهما زمجرا

كن واثقاً بالله وارفع رايةً

للحقّ، واشرح صدرك المتكدِّرا

وتوجه الإعلامي ساعد بن حمد الكثيري‏ إلى الله بالدعاء لحميدان التركي: اللهم فرج عنه وأرنا عجائب نقمتك في من ظلمه، اللهم فرج عنه وعن أخيه خالد الدوسري، حسبنا الله ونعم الوكيل.”

وقال د. محمد البراك‏: اللهم فك أسره، ونفس كربه، ورده إلى وطنه وأهله سالما غانما. أما سامي المسيطير‏ فسأل الله أن يعجل بالفرج لحميدان التركي وأن يرده إلى أهله وأبنائه وأحبابه عاجلاً غير آجل.

ودعا الدكتور عمر المقبل‏: يا من بيده مفاتيح الفرج.. يا كاشف البلوى.. يا سامع النجوى.. يا مجيب دعوة المضطرين.. اكشف ضر عبدك حميدان التركي.

وغرد أسامة السلمان بنشيد ” سيظل يحيا.. في حميدان التركي” وهو من شعر أمل الشقير

رسالة إلى آل حميدان شعر بصوت أسامة السلمان.