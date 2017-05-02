 «بلومبرج»: تصريحات ولي ولي العهد تستبعد التقارب مع إيران | صحيفة تواصل الالكترونية

«بلومبرج»: تصريحات ولي ولي العهد تستبعد التقارب مع إيران

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«بلومبرج»: تصريحات ولي ولي العهد تستبعد التقارب مع إيران

تواصل – سامر محمد:

رأت شبكة “بلومبرج” الأمريكية، أن تصريحات ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بأن إيران تسعى للسيطرة على العالم الإسلامي، تستبعد أي تقارب مع طهران.

وتساءل ولي ولي العهد في اللقاء الذي سيذاع مساء اليوم الثلاثاء، على شاشة التلفزيون السعودي، عن كيفية التحدث مع إيران، مشيراً إلى أن طهران تمهد الأرضية لوصول “المهدي” وتريد السيطرة على العالم الإسلامي.

وذكرت الشبكة أن المملكة وإيران على الجانبين المعارضين في الأزمات الكبرى بالشرق الأوسط كالصراع في سوريا والعراق، كما أن المملكة تخوض حربا في اليمن منذ عامين وتحاول إعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى سدة الحكم ضد المتمردين الشيعة هناك المنحازون لإيران.

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