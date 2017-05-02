 مجموعة أفيال يحرسون جثة صديقهم بعد موته (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

مجموعة أفيال يحرسون جثة صديقهم بعد موته (صور)

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مجموعة أفيال يحرسون جثة صديقهم بعد موته (صور)

تواصل – وكالات:

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مجموعة من الصور المؤثرة لقطيع من الأفيال لا يريدون ترك جثة صديقهم عقب وفاته، ويرفضون الذهاب وتركه وحيدا.

وقالت الصحيفة إن جثة الفيل هاجمها الضباع والأسود المتواجدة في الحديقة، وما كان يقف أمامه قطيع الأفيال هو ما تبقى من جسد الفيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصور تُظهر رفرفة الأفيال بأذانهم حول الفيل الميت؛ في محاولة لتهدئة درجة الحرارة.

وأوضحت “ديلي ميل” أن الباحثين توصلوا إلى أن الأفيال مثل البشر يحزنون بشدة لموتاهم، ويحرصون على زيارة أماكن وفاتهم من حين إلى آخر.

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