نصائح لحماية البيانات مع التطبيقات والتقنيات القابلة للارتداء

تواصل ـ وكالات:

قالت مجلة “بي سي فيلت” الألمانية أن التطبيقات والتقنيات القابلة للارتداء أصبحت من مفردات الحياة اليومية للكثير من المستخدمين، ولذلك يتعين عليهم حماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية المخزنة على التطبيقات والأجهزة الذكية المتنوعة.

ويتوجب على المستخدم قراءة الشروط والأحكام العامة للتطبيق المراد تثبيته على الجهاز الذكي، ومن الأفضل الابتعاد عن التطبيقات أو الشركات المنتجة للتقنيات القابلة للارتداء، والتي لا تقوم بنشر الشروط والأحكام العامة على مواقع الويب الخاصة بها أو أثناء عملية تنزيل التطبيق وتثبيته على الأجهزة الجوالة.

وينبغي على المستخدم توخي الحرص والحذر عند تثبيت التطبيقات، وأن يكون متشككاً عندما يطلب التطبيق المراد تنزيله الكثير من المعلومات، والتي تبدو بأنها غير ضرورية للقيام بوظيفته، وبالإضافة إلى ذلك يلزم تثبيت التحديثات الخاصة بالتطبيقات فور ظهورها، وينطبق ذلك أيضاً على أنظمة تشغيل الأجهزة الجوالة، وذلك من أجل سد الثغرات الأمنية لحماية البيانات والحفاظ على الخصوصية.

وتنصح المجلة الألمانية بضرورة توخي الحرص والحذر عند مشاركة المعلومات تلقائيا على شبكات التواصل الاجتماعي، ولابد من الاعتماد على كلمات مرور قوية وتغييرها بصورة منتظمة، بحيث تشتمل على حروف كبيرة وصغيرة وعلامات خاصة، وألا تشير إلى مصطلحات المعجم أو أسماء الأشخاص، مع عدم استعمال نفس كلمة المرور في خدمات ومواقع الويب المختلفة.