 «مايكروسوفت» تنصح بانتظار التحديث التلقائي لويندوز 10 | صحيفة تواصل الالكترونية

«مايكروسوفت» تنصح بانتظار التحديث التلقائي لويندوز 10

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«مايكروسوفت» تنصح بانتظار التحديث التلقائي لويندوز 10

تواصل – وكالات:

نصحت شركة مايكروسوفت أصحاب الحواسب المزودة بنظام ويندوز 10 بالانتظار إلى أن تقوم الحواسب بعرض إمكانية تنزيل التحديث Creators Update الجديد بشكل تلقائي.

وعلى الرغم من أن المستخدم يمكنه تنزيل التحديث الجديد، الذي يزخر بالكثير من الوظائف المهمة، بشكل يدوي، إلا أن مدير ويندوز جون كابل، نصح في مدونته بأن هذه الخطوة تحتاج مستخدم من أصحاب الخبرة.

وعلل مدير ويندوز ذلك بأنه قد تظهر مشكلات حسب نوعية الحواسب والأجزاء المستخدمة، ومنها على سبيل المثال رقاقة البلوتوث الخاصة من شركة Broadcom، ولكن عندما يقوم الحاسوب بعرض التنزيل التلقائي للتحديث الجديد، فمن المرجح عدم ظهور أية مشكلات.

وتجدر الإشارة إلى أن التحديث Creators Update لنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 يوفر للمستخدم الكثير من الوظائف ثلاثية الأبعاد 3D، وتدفق بيانات الألعاب والكثير من إعدادات الخصوصية غير الواضحة، ويمكن تنزيل التحديث الجديد مجانا.

ويتمكن المستخدم من خلال النقر على بند التحديث Update في قائمة الإعدادات من التعرف عما إذا كان التحديث الجديد متوافراً للحاسوب أم لا؟

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