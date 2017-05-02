اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي القطري تعقد اجتماعها الافتتاحي بجدة

تواصل – واس:

عقدت اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق السعودي القطري جلستها الافتتاحية، أمس الاثنين، بقصر المؤتمرات في جدة، وذلك في إطار التحضير لانعقاد الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي القطري لبحث أوجه التعاون في مختلف المجالات.

ورأس الجانب السعودي في الجلسة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، فيما رأس الجانب القطري معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، ومشاركة سفيري البلدين والجهات المختصة.

وكان أعضاء الجانب القطري في اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق السعودي القطري قد وصلوا أمس إلى جدة.