تعرّف على أسباب انتفاخ البطن

تواصل – وكالات:

لا بد وأنه قد سبق لك الشعور بالانتفاخ أو الامتلاء بالبطن، لكن هذا الشعور لا ينجم دائما عن كثرة تناول الطعام. فعلى سبيل المثال، قد ينجم الانتفاخ عن انحباس السوائل أو عن تناول طعام معين أو عن الإصابة بمرض ما، على سبيل المثال، وذلك بحسب موقع “WebMD”.

معظم الأشخاص الذين يعتقدون بأنهم مصابون بالانتفاخ نتيجة للغازات هم فقط أكثر حساسية لها. وهذا عادة ما يكون نتيجة لمرض ما، من ذلك القولون العصبي والبواسير، وذلك يوجب التحدث إلى الطبيب.

وتتضمن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الانتفاخ الآتي:

– الملح: على الرغم من أن الجسم يحتاج للملح، إلا أن معظم الأشخاص يحصلون على أكثر مما يحتاجونه منه. ففي هذه الحالة، يقوم الملح بحبس الماء في الجسم، ما يسبب الكثير من المشاكل الصحية، منها ارتفاع ضغط الدم.

– الكربوهيدرات: تمنح الكربوهيدرات الطاقة للجسم، لكن الحصول على كثير منها دفعة واحدة قد يؤدي أيضا إلى انحباس السوائل، وكلما كانت الكربوهيدرات سريعة الوصول إلى الدم، فإن احتمالية حبسها للسوائل تزداد.

والكربوهيدرات، منها الحلويات والمشروبات الغازية والخبز الأبيض، تدخل الدم مباشرة تقريبا، أما الكربوهيدرات المركبة، منها ما يوجد في الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه ليست كذلك لأنها تحتاج إلى وقت أطول للهضم.

– كثرة تناول الطعام: حجم المعدة هو نحو حجم قبضة اليد ولكنها قادرة على التمدد، ما يجعل الشخص يشعر بالانتفاخ، وخصوصا إن تصاحبت كثرة تناول الطعام مع الملح والكربوهيدرات. أما الحل فهو التوقف عن تناول الطعام قبل الشعور بالشبع.

– المشروبات الغازية: فهذه المشروبات مليئة بالغازات التي تملأ الجهاز الهضمي. قد يخرج الشخص بعض هذه الغازات عبر التجشؤ، ولكن بمجرد وصولها للأمعاء، فهي تبقى حتى خروجها. فضلا عن ذلك، فإن المشروبات الغازية مليئة بالسكر، ما يجعلها تحبس السوائل وتسبب الانتفاخ.

– تناول الطعام بسرعة: كلما تناول الشخص طعامه بسرعة يزداد الهواء الذي يبتلع معه، وكما هو الحال عند شرب المشروبات الغازية، فإنه بمجرد وصول الهواء إلى الأمعاء، فإنها تسبب الانتفاخ.

– الإمساك: يصيب البعض من وقت لآخر اضطراب في ما يتعلق بالإخراج، ما يجعله يشعر بالانتفاخ. بعض الأطعمة قد تسبب الإمساك، وكذلك عدم الحصول على كميات كافية من الماء، كما أن التغيرات الفجائية في النظام الغذائي والتعرض للضغوطات قد تسببه أيضا.

– منتجات الألبان: تسبب منتجات الألبان، منها الحليب والبوظة، الغازات والانتفاخ فضلا عن آلام البطن إن كان الجسم غير قادر على هضم سكر الحليب (اللاكتوز) بسهولة. ويذكر أن هناك أدوية تساعد على هضم هذا للسكر.