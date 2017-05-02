غداً.. بلديات جنوب الرياض تستضيف فعاليات اليوم البلدي الشهري

تواصل – سعود الخالد:

يستقبل أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض شكاوى المواطنين والمقيمين ومقترحاتهم خلال فعاليات اليوم الشهري الذي سينعقد صباح الأربعاء الموافق 7 شعبان 1438هـ، اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بالمقرات البلدية جنوب الرياض.

وسيتواجد كل من الأستاذ خالد العريدي رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس في بلدية الشفا، والأستاذ سعود السبيعي عضو المجلس في بلدية الحائر، الدكتور فهد التويجري والأستاذ خليل الصوينع عضوي المجلس البلدي في بلدية العزيزية، الدكتور فهيد السبيعي رئيس لجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية والأستاذ عبدالعزيز الراجحي عضو المجلس في بلدية البطحاء.

ويولي المجلس اهتماماً بالغاً بمختلف الشكاوى والمقترحات التي ترد من المواطنين خلال اليوم البلدي الشهري، وذلك من خلال تدوين جميع الملاحظات التي يستقبلها الأعضاء، ومن ثم التحقق منها ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، إضافة إلى المتابعة المستمرة لمختلف الشكاوى من قبل أمانة المجلس.

وتتنوع وسائل استقبال الشكاوى والمقترحات خلال اليوم الشهري عن طريق الحضور إلى مقر البلدية مباشرة، أو عبر وسائل التواصل التالية:

– بلدية الشفا : ت. 2841601 ف. 2841603

-بلدية العزيزية: ت. 4953088 ف. 4955979

– بلدية الحائر: ت. 4900545 ف. 4900980

-بلدية البطحاء: ت. 4480257 ف. 4470403

يذكر أن اليوم الشهري الذي أطلقه المجلس البلدي مؤخرا، يهدف إلى تكثيف التواصل مع المواطنين والمقيمين بمختلف جهات العاصمة الأربع من خلال تحديد 4 بلديات لزيارتها شهريا، ويعد من أبرز وسائل التواصل مع ساكني العاصمة وتلمس احتياجاتهم، إضافة إلى القنوات الأخرى، مثل: الزيارات البلدية، واللقاءات المفتوحة مع المواطنين، والبريد الإلكتروني (info@rmc.gov.sa)، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أبرزها حساب المجلس على موقع تويتر: Riyadh_Rmc@. كما قرر بلدي الرياض إقامة فعاليات الشهر القادم ببلديات نمار، والعريجاء، عرقة، والملز، وسط وغرب الرياض بتاريخ 5 / 9 / 1438هـ.