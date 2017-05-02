«واشنطن تايمز»: «أرامكو السعودية» تستحوذ على أكبر مصفاة نفطية في أمريكا

تواصل – سامر محمد:

أصبحت أكبر مصفاة نفطية في الولايات المتحدة والتي تتعامل مع 600 ألف برميل يوميا في تكساس مملوكة رسميا الآن لـ”أرامكو” السعودية، وفقا لصحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية.

وأشارت إلى أن شركة “رويال دوتش شل” أصدرت بيانا أمس بشأن استكمال اتفاق بين الشركتين العملاقتين والذي كان يشهد تقدما خلال العام الماضي، حيث تنازلت الشركة المعروفة باسم “موتيفا إنتربرايزيس” عن حصتها التي كانت تقدر بـ50% في مصفاة “بورت آرثر” بتكساس.

وذكرت أن “أرامكو” عبر شركة فرعية تمتلكها بالكامل، أصبحت الآن تمتلك اسم “موتيفا إنتربرايزيس” بما في ذلك المصفاة في “بورت آرثر” و24 من محطات التوزيع.

وتحدثت عن أن الاتفاق يأتي بعد أقل من شهرين من لقاء الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض.