 «العمل»: إيداع 371 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ25 ألف أسرة | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل»: إيداع 371 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ25 ألف أسرة

0
«العمل»: إيداع 371 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ25 ألف أسرة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الاثنين، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر شعبان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأبان المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 371,120,000 مليون ريال، تمثل استحقاق شهر شعبان الجاري.

وأضاف الدكتور الفريان، أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 24,954 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأكد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح الفريان، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة ومعظمهم من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.

 

شاهد ايضا

ضابط روسي متقاعد: زرعنا صواريخ نووية على سواحل أمريكا لإغراقها

ضابط روسي متقاعد: زرعنا صواريخ نووية على سواحل أمريكا لإغراقها

«الغامدي»: في زمن التفاهات المعولمة سنرى سكان جُحر الضبّ يسارعون إليه

«الغامدي»: في زمن التفاهات المعولمة سنرى سكان جُحر الضبّ يسارعون إليه

ولي ولي العهد: لن ينجو أيُّ متورط في قضية فساد أياً كان أمير أو وزير

ولي ولي العهد: لن ينجو أيُّ متورط في قضية فساد أياً كان أمير أو وزير

«صحة تبوك» توضح حقيقة توظيف شقيقتين عربيتين براتب 41 ألف ريال

«صحة تبوك» توضح حقيقة توظيف شقيقتين عربيتين براتب 41 ألف ريال

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>