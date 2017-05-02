ولي ولي العهد: لن ينجو أيُّ متورط في قضية فساد أياً كان أمير أو وزير

تواصل – الرياض:

قال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إن عدد المواطنين المستحقين للدعم من المسجلين في حساب المواطن يقارب الـ10 ملايين مواطن، مشيراً إلى أن الدولة تحاول أن يشمل الدعم أكبر فئات ممكنة.

جاء ذلك خلال لقطات مقتطفة من اللقاء المنتظر، مساء اليوم الثلاثاء، على شاشة التلفزيون السعودي، الذي سيتناول خلاله ولي ولي العهد العديد من الموضوعات الهامة.

وبشأن قضايا الفساد، أكد ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن أي شخص تورط في قضية فساد لن ينجو أياً كان أمير أو وزير، ومن المنتظر أن يتحدث ولي ولي العهد خلال اللقاء في عددٍ من الموضوعات المهمة، مثل الدعم المقدم من حساب المواطن، وقضية الإسكان، والتصدي لأطماع إيران في المنطقة، والحرب على الحوثيين، ومهاجمة الإعلام المصري للمملكة، ومكافحة الفساد، وغيرها من الموضوعات.