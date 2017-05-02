 «صحة تبوك» توضح حقيقة توظيف شقيقتين عربيتين براتب 41 ألف ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

«صحة تبوك» توضح حقيقة توظيف شقيقتين عربيتين براتب 41 ألف ريال

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«صحة تبوك» توضح حقيقة توظيف شقيقتين عربيتين براتب 41 ألف ريال

تواصل – الرياض:

ردت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك على ما أُثير بشأن التعاقد مع شقيقتين عربيتين منذ أكثر من 13 عاماً وتتقاضيان 41 ألف ريال راتباً شهرياً، على سلم رواتب الإداريين الخاص بالسعوديين، من دون إعلان أو مفاضلة، ودون موافقة وزارة الخدمة المدنية.

وقالت المديرية: إن الموظفتين المقصودتين أمهما سعودية ويُعاملن معاملة السعوديات وتحملان بطاقة أحوال خاصة من الأحوال المدنية.

وأضافت أنه تم التعاقد معهن وفق الإجراءات النظامية الاعتيادية، وقد تدرجن في الوظائف منذ تاريخ تعيينهن حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها وفق وظائف التشغيل الذاتي المطبقة على الجميع.

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