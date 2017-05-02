مقتل وإصابة 4 طلاب في حادث طعن بجامعة أمريكية

تواصل – واس:

ذكرت الشرطة الأمريكية أن طالبًا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في حادث طعن داخل حرم جامعة تكساس في أوستن، أمس الاثنين.

وقال رئيس قسم شرطة جامعة تكساس ديفيد كارتر، إن المشتبه به (21 عامًا) هو طالب في الجامعة، موضحًا أنه رهن الاحتجاز لدى الشرطة حاليًا بعد الاستجابة لمكالمة حول هجوم خارج صالة رياضية قبل الساعة الثانية من مساء أمس بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش). وتردد أن المشتبه به كان يحمل سكينًا كبيرًا يستخدم في الصيد.

وأضاف كارتر، أن الطلاب المصابين الثلاثة تم نقلهم إلى المستشفى وخرج اثنان من المصابين بعد ذلك. ولم يعرف بعد الدافع وراء الحادث، وتم إلغاء الدراسة في الجامعة بعد وقوع الحادث وستستأنف اليوم الثلاثاء.