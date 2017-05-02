«المرور»: غرامة 150 ريال على المركبات غير المؤمن عليها

أعلن اللواء الدكتور محمد بن شباب البقمي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم قريباً فرض مخالفة ضد أصحاب المركبات غير المؤمن عليها، مشيراً إلى أنه صدر توجيه ببدء تسجيل الحوادث إلكترونيا بداية من رمضان المقبل.

وأوضح اللواء البقمي، أن وزير الداخلية أصدر توجيها بمنع التعامل ورقياً في عملية تسجيل الحوادث من شهر رمضان المقبل، وبدء تسجيلها إلكترونياً.

وأضاف أنه سيتم فرض مخالفة على أصحاب المركبات غير المؤمن عليها قدرها 150 ريالا، سترفع نسبة المركبات المؤمن عليها التي تصل حاليا 46%، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في دعم منظومة السلامة المرورية.

وأشار نائب مدير إدارة المرور إلى أن توفير الحوافز للسائقين الملتزمين بالأنظمة المرورية سيدعم هذه الثقة، كذلك في المقابل فإن رفع سعر بوليصة التأمين على الأشخاص غير الملتزمين من شأنه أن يكون رادعا ورسالة للالتزام بها، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل الرسائل المنبهة لإشعار العميل بانتهاء بوليصة التأمين، حرصا على عدم وقوع مخالفة عليه.