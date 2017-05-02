بعد وصفه بالماكر.. «ترامب»: أتشرف بلقاء رئيس كوريا الشمالية

تواصل – وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “سيتشرف بلقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في الظروف المناسبة”.

جاء ذلك بعد أن وصف الرئيس الأمريكي نظيره الكوري بـ”الماكر جدا”، وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

وقد أصدر البيت الأبيض بيانا في أعقاب تصريحات ترامب قال فيه إن على كوريا الشمالية أن تفي بعدد من الشروط قبل إجراء أي لقاء بين الزعيمين. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن واشنطن تريد أن تنهي كوريا الشمالية سلوكها الاستفزازي فورا.