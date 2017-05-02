 بعد وصفه بالماكر.. «ترامب»: أتشرف بلقاء رئيس كوريا الشمالية | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد وصفه بالماكر.. «ترامب»: أتشرف بلقاء رئيس كوريا الشمالية

0
بعد وصفه بالماكر.. «ترامب»: أتشرف بلقاء رئيس كوريا الشمالية

تواصل – وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “سيتشرف بلقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في الظروف المناسبة”.

جاء ذلك بعد أن وصف الرئيس الأمريكي نظيره الكوري بـ”الماكر جدا”، وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

وقد أصدر البيت الأبيض بيانا في أعقاب تصريحات ترامب قال فيه إن على كوريا الشمالية أن تفي بعدد من الشروط قبل إجراء أي لقاء بين الزعيمين. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن واشنطن تريد أن تنهي كوريا الشمالية سلوكها الاستفزازي فورا.

 

شاهد ايضا

«عصام مدير»: «صكوك البراءة» العربية لليهودية تمد في عمر الصهيونية

«عصام مدير»: «صكوك البراءة» العربية لليهودية تمد في عمر الصهيونية

مستخدماً «نبلة».. لص يقتحم مجمعاً تجارياً بالجبيل الصناعية (فيديو)

مستخدماً «نبلة».. لص يقتحم مجمعاً تجارياً بالجبيل الصناعية (فيديو)

وزير الإسكان يزور واشنطن لعرض فرص استثمار بـ100 مليار دولار

وزير الإسكان يزور واشنطن لعرض فرص استثمار بـ100 مليار دولار

«المرور»: غرامة 150 ريال على المركبات غير المؤمن عليها

«المرور»: غرامة 150 ريال على المركبات غير المؤمن عليها

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>