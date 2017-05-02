جهاز جديد للقضاء على «الشخير» بشكل نهائي

تواصل – وكالات:

طور مجموعة من الباحثين جهازاً يقولون إنه قادر على حل مشكلة الشخير بشكل نهائي، وهو عبارة عن طوق مغناطيسي يرتديه الشخص الذين يعاني من الشخير حول عنقه خلال النوم.



ويوضع الجهاز فوق مغناطيس آخر مزروع في اللويحة – عظم على شكل حدوة حصان في الحلق- وعند وضع الطوق حول العنق، تعمل القوة الناتجة عن المغناطيسين على إبقاء الشعب الهوائية مفتوحة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويعد انقطاع التنفس خلال النوم المرافق للشخير اضطراباً شائعاً يؤثر على الملايين حول العالم، ويتسبب هذا المرض باسترخاء وانهيار أنسجة الحلق، مما يؤدي إلى التوقف عن التنفس وبالتالي يحدث الشخير.

ويمكن أن يحدث توقف التنفس مئات المرات في الحالات الشديدة خلال الليلة الواحدة، وبالإضافة إلى الخطر الذي يمثله على حياة المريض، والإزعاج الناتج عن الشخير، يمكن أن يزيد هذا المرض من خطورة ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى احتمال الإصابة بالستكات القلبية والدماغية، فمع الانخفاض المفاجىء لإمدادات الأوكسجين إلى الدم، يؤدي ذلك إلى ضغط كبير على القلب والأوعية الدموية.