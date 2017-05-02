وزير الإسكان يزور واشنطن لعرض فرص استثمار بـ100 مليار دولار

تواصل – وكالات:

التقى وزير الإسكان، ماجد الحقيل، اليوم، نظيره الأمريكي، بين كارسون، في واشنطن، لعرض فرص استثمار في المملكة تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، على مدى خمس سنوات.

وجاء اللقاء “في إطار اهتمام وزارة الإسكان السعودية بالتعرّف على تجارب مختلف الدول في قطاع الإسكان والتمويل، والاطلاع على أحدث التقنيات وأبرز الأساليب التي تسهم في إيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومنظّمة وضمانات التمويل العقاري لتسهيل التملك للمواطنين، بحسب “cnn”.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، يأتي بينها أهمية تعزيز الشراكات في القطاعين العام والخاص، وإمكانية تطوير التقنيات الحديثة في البناء والصناعات ذات الصلة، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة للتشغيل والصيانة، والاستفادة من الخبرات الأميركية التي ترتبط بالإسكان وإدارته، وتنفيذ مشاريع الإسكان، وتطوير أساليب وطرق البناء المعتمدة خصوصاً ما يتعلق بتقنيات البناء الحديثة ودورها الفاعل في المشاريع السكنية.