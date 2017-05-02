برعاية مؤسسة السبيعي الخيرية.. تعليم عنيزة يكرم الحافظات للقرآن اليوم

تواصل – الرياض:

مع ازدياد أعداد الطالبات الحافظات للقرآن الكريم في مدارس التعليم العام بمدارس عنيزة ارتأت الإدارة أن يكون لهذا البرنامج داعم فاعل وشريك رئيس ليساهم في تحقيق النجاح الذي حققه هذا المشروع الرائد باسمه وأهدافه الإسلامية النبيلة لتكريم حفظة كتاب الله الكريم، لذا لم تتردد مؤسسة الشيخين محمد وعبد الله السبيعي الخيرية من دعم هذا المشروع المبارك وتبني جوائزه السنوية وذلك منذ عام 1431هـ وتقديمها لدعم سنوي سخي؛ لتشجيع الطالبات على حفظ كتاب الله والعناية به واستثمار الأوقات بتدريس وحفظ القرآن وتتضمن جائزة السبيعي طالبات مدارس محافظة عنيزة في جميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى منسوبات المدارس والأقسام النسائية بالإدارة؛ في فرعي التفسير والحفظ مصنفة وفق العديد من المرحل؛ ثلاثة أجزاء للمرحلة الابتدائية وخمس أجزاء لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية ؛ مع المراجعة لكامل الحفظ لطالبات مدارس التحفيظ.