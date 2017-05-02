 «الكهرباء»: رفع سعر التعرفة سيكون تدريجياً حتى 2020 | صحيفة تواصل الالكترونية

«الكهرباء»: رفع سعر التعرفة سيكون تدريجياً حتى 2020

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«الكهرباء»: رفع سعر التعرفة سيكون تدريجياً حتى 2020

تواصل – الرياض:

قال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي: إن رفع سعر التعرفة سيتم بشكل تدريجي حتى العام 2020م.

وأوضح العواجي، أن مسألة الرفع السنوي للتعرفة الكهربائية تتم دراستها حالياً من قِبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط، حسب “الوطن”.

من جهة أخرى، كشف رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء عن أن العائد الاقتصادي من تبادل الطاقة الكهربائية بين المملكة ومصر سيبلغ نحو 15 مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أن التبادل العيني للطاقة لا يلزم أن تكون هناك قيمة نقدية للتبادل، بل طاقة مقابل طاقة، بما يعزز التبادل الموسمي الكهربائي بين البلدين.

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