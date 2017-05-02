عضو شورى يطالب باحتساب سن التقاعد اعتماداً على الأبراج الشمسية

تواصل – الرياض:

طالب عضو في مجلس الشورى حساب عمر التقاعد بـ 60 عاماً بحسب الأبراج الشمسية، وفق التقويم الذي يتم على أساسه صرف الرواتب، وذلك منعاً للتفاوت بين آلية الحساب القديمة والجديدة.

وأوضح الدكتور فهد بن جمعة، وفقاً لصحيفة “الحياة”، أن إقرار مؤسسة النقد العربي لرواتب موظفي الدولة بحسب الأبراج الشمسية، أدى إلى فرق في عدد الأيام بين السنة القمرية والسنة الشمسية، على اعتبار أن السنة الشمسية تزيد 11 يوماً.

وأضاف أن طريقة الصرف الجديدة ستجعل الموظف يُحال إلى التقاعد قبل إكمال 60 عاماً، بنقص قدره 21 شهراً، مطالباً بتغيير سن التقاعد إلى الأبراج الشمسية؛ كي تتساوى طريقة الحساب بين عمر التقاعد وصرف الرواتب.