 «التدريب التقني» تفاجئ موظفيها بتعديل لائحة الترقيات | صحيفة تواصل الالكترونية

«التدريب التقني» تفاجئ موظفيها بتعديل لائحة الترقيات

0
«التدريب التقني» تفاجئ موظفيها بتعديل لائحة الترقيات

تواصل – الرياض:

فوجئ الموظفون بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من الإداريين وأعضاء هيئة التدريب بعدم تطبيق تعديل لائحة الترقيات المقرر من مجلس الوزراء أخيراً عليهم.

وقالت مصادر مطلعة: ‘‘إن إدارة خدمات الموارد البشرية أصدرت تعميماً، أكدت خلاله أن الضوابط والمعايير الخاصة بترقيات الإداريين في المؤسسة مبنية على لائحة التأمينات الاجتماعية، وهي لائحة مستقلة عن لائحة الخدمة المدنية، كما أن الضوابط والمعايير لترقيات أعضاء هيئة التدريب مبنية على اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب، وهي لائحة مستقلة عن لائحة الخدمة المدنية”.

وأضافت المصادر، وفقا لـ”الحياة”، أن تعديل مواد النظام الخاصة بلائحة الترقيات بالخدمة المدنية لا ينطبق على المواد النظامية بضوابط ومعايير الترقيات، سواء للإداريين أم لأعضاء هيئة التدريب، وذلك لاستقلال اللائحتين عن أنظمة الخدمة المدنية، وبناءً عليه فإن المواد النظامية الخاصة بالضوابط والمعايير للإداريين أو لأعضاء هيئة التدريب كما هي عليه، ولن يتم أي تعديل عليها.

شاهد ايضا

الخبر.. انقطاع الكهرباء يشل حركة التجارة بحي «الثقبة»

الخبر.. انقطاع الكهرباء يشل حركة التجارة بحي «الثقبة»

حتى الـ8 صباحا.. «الإنذار المبكر»: ضباب يحجب الرؤية على المدينة وتبوك وعسير

حتى الـ8 صباحا.. «الإنذار المبكر»: ضباب يحجب الرؤية على المدينة وتبوك وعسير

اليوم.. اختتام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن بالرياض

اليوم.. اختتام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن بالرياض

أمير حائل الجديد: نحن هنا لخدمة المواطنين.. فأعينوني بقوة (فيديو)

أمير حائل الجديد: نحن هنا لخدمة المواطنين.. فأعينوني بقوة (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>