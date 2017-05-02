«التدريب التقني» تفاجئ موظفيها بتعديل لائحة الترقيات

تواصل – الرياض:

فوجئ الموظفون بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من الإداريين وأعضاء هيئة التدريب بعدم تطبيق تعديل لائحة الترقيات المقرر من مجلس الوزراء أخيراً عليهم.

وقالت مصادر مطلعة: ‘‘إن إدارة خدمات الموارد البشرية أصدرت تعميماً، أكدت خلاله أن الضوابط والمعايير الخاصة بترقيات الإداريين في المؤسسة مبنية على لائحة التأمينات الاجتماعية، وهي لائحة مستقلة عن لائحة الخدمة المدنية، كما أن الضوابط والمعايير لترقيات أعضاء هيئة التدريب مبنية على اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب، وهي لائحة مستقلة عن لائحة الخدمة المدنية”.

وأضافت المصادر، وفقا لـ”الحياة”، أن تعديل مواد النظام الخاصة بلائحة الترقيات بالخدمة المدنية لا ينطبق على المواد النظامية بضوابط ومعايير الترقيات، سواء للإداريين أم لأعضاء هيئة التدريب، وذلك لاستقلال اللائحتين عن أنظمة الخدمة المدنية، وبناءً عليه فإن المواد النظامية الخاصة بالضوابط والمعايير للإداريين أو لأعضاء هيئة التدريب كما هي عليه، ولن يتم أي تعديل عليها.