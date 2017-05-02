الخبر.. انقطاع الكهرباء يشل حركة التجارة بحي «الثقبة»

تواصل – الخبر:

شهد حي الثقبة وأحياء أخرى بمدينة الخبر، مساء الأحد، انقطاعاً في التيار الكهربائي لعدة ساعات، ما تسبب في شل الحركة التجارية؛ الأمر الذي دفع شركة الكهرباء للاعتذار.

وقالت الشركة: ‘‘إن عطلاً فنياً خارج عن الإرادة في محطة الثقبة المركزية تسبب في حدوث انقطاع الخدمة، مشيرة إلى أن فرق العمليات والصيانة والطوارئ في الشركة باشرت موقع العطل بشكل فوري، وعملت على إصلاحه لضمان سرعة إعادة الخدمة خلال فترة وجيزة مقارنة بحجم المشكلة”، بحسب “الرياض”.

وأكدت حرصها على سرعة إصلاح الأعطال الطارئة التي قد تصيب الشبكة، على أيدي كفاءات وطنية مدربة ومؤهله على أعلى مستوى لضمان سرعة إصلاح مثل هذه الأعطال بكفاءة ومهارة عالية، حرصاً منها على تقديم خدمة كهربائية بموثوقية عالية لجميع مشتركيها، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة في جميع مناطق المملكة.