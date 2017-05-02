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«مدني الجوف» ينقذ مقيمًا أغمى عليه داخل خزان أرضي

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«مدني الجوف» ينقذ مقيمًا أغمى عليه داخل خزان أرضي

تواصل – أحمد الرمال:

تلقت مديرية الدفاع المدني بالجوف اليوم الاثنين، بلاغا بتعرض أحد المقيمين لحالة إغماء داخل خزان أرضي بحي الزهور أثناء عملية طلائه.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي ‘‘إنه على الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول، تبين أن الحادث عبارة عن إغماء لمقيم عربي داخل خزان أرضي بعمق ٤ أمتار تقريباً، جراء قيامه بعملية طلاء للخزان، وقد تم إخراجه بواسطة الدفاع المدني ونقله للمستشفى عن طريق إسعاف الهلال الأحمر وهو بحالة حرجة.

وأكد الرويلي، أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن أسباب الحادث ناتجة عن عدم توفر التهوية وعدم ارتداء معدات الوقاية المناسبة أثناء عملية طلاء الخزان.

وأضاف، أن الدفاع المدني إذ يتمنى الشفاء العاجل للمصاب يأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المهنية، في أماكن العمل المختلفة مع تمنياته بالسلامة للجميع.

 

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