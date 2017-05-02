اليوم.. اختتام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن بالرياض

تواصل – واس:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـحفظه الله- يقيم الأمن العام ممثلاً بإدارة التوجيه الفكري والمعنوي بقصر الثقافة بالرياض اليوم، الحفل الختامي لمسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية في نسختها السادسة لعام 1438هـ التي بدأت التصفيات الأولية لها في جميع المناطق في 15 / 5 / 1438هـ.

وأوضح مدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بالأمن العام المشرف على لجان المسابقة العميد الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني، أن هذه المسابقة شهدت منذ انطلاقتها الأولى تنافساً كبيراً بين منسوبي وزارة الداخلية، خاصة وأن حفظ كتاب الله يُعدُّ صيانة لهم من الفتن وحفاظًا على طاقاتهم من الضياع وتحصينًا لهم من الأفكار المنحرفة لمواجهة ما يهدد أمن هذا الوطن المبارك.

وأشار إلى أن هذه المسابقة، تأتي تأكيداً لاهتمام وزارة الداخلية بجانب الإرشاد والتوجيه والارتقاء بمستوى رجل الأمن حيث تقام هذه المسابقة في ظل رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمتابعة مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج.

وبين القحطاني، أن المسابقة تهدف إلى إبراز دور وزارة الداخلية في خدمة القرآن الكريم، وإعانة منسوبيها في القطاعات الأمنية على حفظه وتجويده، وربطهم به علماً وعملاً، وتعزيز دوره في حياتهم العملية، كما تهدف إلى تقوية الجانب الإيماني والرقابة الذاتية لدى رجل الأمن.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تقسيم المتسابقين إلى خمسة فروع، الأول حفظ القرآن كاملاً مع الترتيل والتجويد، والثاني حفظ عشرين جزءاً مع الترتيل والتجويد، والثالث حفظ عشرة أجزاء مع الترتيل والتجويد، الرابع حفظ خمسة أجزاء مع الترتيل والتجويد، والفرع الخامس حفظ جزأين مع الترتيل والتجويد.

كما تم هذا العام استحداث فرعين للمتسابقات من النساء من منسوبات وزارة الداخلية، الفرع الأول حفظ خمسة أجزاء مع الترتيل والتجويد، والفرع الثاني حفظ جزأين مع الترتيل والتجويد.

من جانبه أفاد رئيس لجنة شؤون التحكيم بالمسابقة المقدم الدكتور فهد بن محمد القحطاني، أن المسابقة تمت على مرحلتين، الأولى وهي التصفيات الأولية في المناطق، التي قامت اللجان الفرعية فيها بترشيح الأوائل الفائزين من كل فرع بغض النظر عن القطاع للدخول في مرحلة التصفيات النهائية التي أقيمت في مدينة الرياض في الفترة من 27 / 6 / 1438هـ إلى 2 / 7 / 1438هـ.

ويبلغ عدد المتسابقين المتأهلين للتصفيات النهائية لهذا العام 99 متسابقاً من جميع مناطق المملكة، وعلى مستوى الفروع الخمسة، حيث جرى اختيار خمسة فائزين من كل فرع لتكريمهم من قبل راعي المسابقة في الحفل الختامي، كما بلغ عدد المتسابقات المتأهلات للمرحلة النهائية 25 متسابقة تم اختبارهن في القسم النسائي عن طريق لجنة تحكيم نسائية تأهل منهن عشر فائزات بالجوائز الكبرى حيث رصد لهذه المسابقة أكثر من 988 ألف ريال توزع على المتسابقين الفائزين في مختلف الفروع إضافة إلى جوائز تشجيعية قدرها ألف ريال لبقية المرشحين للتصفيات النهائية الذين شاركوا في المسابقة منذ بدايتها.