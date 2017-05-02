 «WiFox» خريطة تفاعلية ترصد باسورد «الواي فاي» بمطارات العالم | صحيفة تواصل الالكترونية

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«WiFox» خريطة تفاعلية ترصد باسورد «الواي فاي» بمطارات العالم

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«WiFox» خريطة تفاعلية ترصد باسورد «الواي فاي» بمطارات العالم

تواصل – وكالات:

إذا كنت من هواة الرحلات والسفر، وتتنقل من مطار لآخر وتضطر في بعض الأوقات لقضاء ساعات طويلة داخل صالات المطارات، فمن المؤكد أنك تمل من الاضطرار إلى دفع ثمن واي فاي، وتحمل تكلفة الإنترنت بجانب تكاليف السفر.

لذلك قرر “أنيل بولات”، خبير السفر ومهندس أمن الكمبيوتر، أن يسهل هذا الأمر على المسافرين، من خلال إنشاء خريطة تفاعلية تحمل اسم WiFox يتم تحديثها باستمرار يكشف عن كلمات السر الخاصة بالواي فاي لعشرات من المطارات في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لموقع “إندبندنت” البريطاني فكل ما على المستخدم فعله هو الضغط على المطار الذي يوجد فيه على الخريطة لرؤية كلمة مرور الواي فاي، وقال “بولات” إنه يعمل على تحديث الخريطة استنادا إلى المعلومات التي تم التحقق منها المقدمة من المسافرين.

ومن الجدير بالذكر، أن الخريطة التفاعلية متاحة للتحميل كتطبيق على هواتف أندرويد والآيفون بشكل مجاني.

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