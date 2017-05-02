عالم بريطاني: كنت ملحداً.. وأيقنت بالبحث أن الله خلق الكون

تواصل – وكالات:

أكد عالم الفيزياء الفلكية البريطاني مارتن جون ريس، أن الكون لم يأتِ من عدم بل صنعه الخالق، مُشَدِّدَاً على أنه استند في ذلك إلى سلسلة من البحوث العلمية التي أجراها، ودعا المؤسسات الدينية إلى التعايش عوضاً عن المواجهة.

وقال “ريس”: إنه كان لا يؤمن بالله في السابق، وأنه غير متدين رغم ارتياده الكنيسة، ولكن بعد هذه البحوث التي أجرها والنتائج العلمية التي تَوَصَّلَ إليها آمن بالله الذي خلق الكون، وَفْقَاً لـ”روسيا اليوم”.

وفي هذا السياق، أكد أناتولي أكيموف مدير معهد الفيزياء النظرية والتطبيقية الروسي، أن الكثير من العلماء البارزين على مر التاريخ، خلصوا إلى أن الكون قد كان بقدرة خالق، مُؤكِّدَاً أن الكثير من الاكتشافات العلمية استندت إلى مسلمات دينية.