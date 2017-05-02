 أمير حائل الجديد: نحن هنا لخدمة المواطنين.. فأعينوني بقوة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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أمير حائل الجديد: نحن هنا لخدمة المواطنين.. فأعينوني بقوة (فيديو)

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تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أبدى أمير حائل الجديد عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمس الاثنين، تواضعاً جماً أمام موظفي الإمارة، وحثهم على الاجتهاد والعمل، ودعمه بقوة من أجل خدمة الوطن وأبناء المنطقة.

وقال الأمير “عبد العزيز”: “تعاملوا معي كأصغر موظف عندكم، لو تغيب الفراش في يوم ما فأنا سأكون الفراش في ذلك اليوم، أنا واحد منكم وأنا أخ لكم”، مؤكداً على أنه وُجد في هذا المكان لخدمة المواطنين، وليس له فضل في الأمر.

وحث أمير حائل الموظفين على ضرورة الجد والاجتهاد وخدمة المواطن، مطالباً إياهم بدعمه، قائلاً: “أعينوني بقوة، هنالك حوائج للناس لا تتم بأسرع وقت، بسبب التعطيل، لم يتم وضعنا هنا إلا لخدمة الناس”.

وشدد بلهجة حازمة: “لن أسمح لأي مراجع أن يشكرني أو يقول بيض الله وجهك، أنا آخذ راتب من هذه الدولة مقابل ما أقوم به.

وحثّ الأمير عبدالعزيز موظفي الإمارة على مخافة الله في السر والعلن وسرعة إنجاز العمل والدقة، مطالباً إياهم بأن لا يكونوا نقطة ضعف يتم الهجوم على الإمارة من خلالها.

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