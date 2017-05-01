 رغم محاولته الهرب.. «تحريات القصيم» تُوقِف وافداً إفريقيّاً متهماً بقتل وافدٍ آخر | صحيفة تواصل الالكترونية

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رغم محاولته الهرب.. «تحريات القصيم» تُوقِف وافداً إفريقيّاً متهماً بقتل وافدٍ آخر

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رغم محاولته الهرب.. «تحريات القصيم» تُوقِف وافداً إفريقيّاً متهماً بقتل وافدٍ آخر

تواصل – خالد العبدالله:

أَوْضَحَ الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، بأن مركز شرطة القوارة تلقى بَلَاغَاً عند الساعة الواحدة وأربعين دقيقة من صباح هذا اليوم الاثنين الْمُوَافِق ١٤٣٨/٨/٥هـ عن تعرض وافدٍ من جنسيةٍ إفريقية في العقد الثالث من العمر للطعن بآلةٍ حادة؛ مما أدى إلى وفاته مُتأثِّرَاً بما لحق به من إصاباتٍ جراء ذلك.

مُشِيرَاً إلى أنه تم انتقال المختصين بمركز الشرطة، وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لموقع الحادثة، واستكمالهم لإجراءات المعاينة الأولية، وكثفت الإدارات المعنية من إجراءات البحث والتحري لتحديد هوية المتهم والتَّوَصُّل إليه حتى أَسْفَرَتْ تلك الجهود بِفَضْلِ الله عن رصده، والقبض عليه خلال وقتٍ وجيز في منطقةٍ صحراوية قبل تمكنه من الهرب.

وأضاف، تبين أن القاتل وافدٌ من جنسيةٍ إفريقية في العقد الثاني من العمر، حيث أَقَرَّ عند سماع أقواله بالاعْتِدَاء على المجني عليه بآلةٍ حادة إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما وقام بالفرار من موقع الحادثة.

وَأَكَّدَ السحيباني أنه تم إيداعه التوقيف، واستكمال إجراءات الضبط والاستدلال اللازم، وإشعار هيئة التحقيق والادِّعَاء العام بِحَسَبِ الاخْتصاص.

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