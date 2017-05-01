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«ولي العهد» يرعى «طوفان 7» ويخرج 6 آلاف طالب بدورات حرس الحدود الأربعاء

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«ولي العهد» يرعى «طوفان 7» ويخرج 6 آلاف طالب بدورات حرس الحدود الأربعاء

تواصل – واس:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – بعد غدٍ تمرين طوفان 7، كما سيرعى سُمُوُّه حفل تخريج 6021 طَالِبَاً من دورات حرس الحدود، وذلك بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.

وعبر مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي عن شكره لسمو ولي العهد على رعايته للتمرين ولحفل تخريج الدورات.

وبين أن التمرين، ستشارك فيه وحدات حرس الحدود المتطورة البحرية والبرية التي أدخلت الخدمة حَدِيثَاً وتدار بمفهوم عملياتي جديد، مُفِيدَاً أن التمرين يحاكي كيفية صد وردع هجمات إرهابية ضد مواقع وجزر حيوية.

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