«المحرج» يناقش الخطط التنفيذية للمرحلة المقبلة من حملة «وطن بلا مخالف»

تواصل – واس:

ترأس مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، اليوم، بمقر الأمن العام بالناصرية، الاجتماع الثاني لجهات الأمن العام المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) التي تنفذها وزارة الداخلية إلى جانب عدد من الجهات الحكومية المشاركة لحث مخالفي نظام الإقامة والعمل؛ للاستفادة من فترة السماح المحدد بـ 90 يوماً، التي بدأت في الأول من شهر رجب الماضي.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حَفِظَهُ اللَّهُ.

وفي بداية الاجتماع، نقل مدير الأمن العام لكافة المجتمعين تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – كما أثنى على كافة جهود الجهات المشاركة في هذه الحملة مُؤكِّدَاً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتأكيد التكاملية مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية.

عقب ذلك استعرض مع المجتمعين ما تم تحقيقه منذ بداية هذه المرحلة من الحملة التي دشنها سمو ولي العهد، كما تم استعراض التدابير والخطوات الوقائية التي تم اتخاذها لإنجاح هذه الحملة، مع التركيز على البيئة الحاضنة، وأثرها على مقدرات ومكتسبات الوطن.

بعد ذلك تم تدارس الخطط التنفيذية والإجرائية للمرحلة القادمة، وحث الجهات الميدانية؛ لمباشرة مهامها على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة.

حضر الاجتماع مُدِيرو شرط المناطق بالمملكة، وقادة القوات المعنية، وعدد من مساعدي مدير الأمن العام ومُدِيرو الإدارات العامة، ومستشارو مدير الأمن العام، وخرج بالعديد من التوصيات منها تكثيف العمل الأمني على مدار الساعة، وسرعة إنهاء إجراءات المبادرين إلى تسليم أنفسهم للاستفادة من المهلة التي تنتهي أواخر شهر رمضان المبارك.