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أمير المدينة: أيادي الغدر لن تنال من أمن المملكة ووحدتها

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أمير المدينة: أيادي الغدر لن تنال من أمن المملكة ووحدتها

تواصل – أحمد الحربي:

‏أشاد الأمير ‫فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، بالإنجاز الأمني والكشف عن خلية ‫استراحة الحرازات الإرهابية بجدة المتورطة بالاعتداء على المسجد النبوي رمضان الماضي.

‏وأَضَافَ سُمُوُّه، أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حَفِظَهُ اللَّهُ – ترفض الإرهاب، وتنبذه بكافة أشكاله، وتشجب تلك الأعمال التي ينتهجها الفكر الإرهابي.‏

وقال سُمُوُّه: ‘‘إن الجهود ومتابعة الأمير ‫محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية – حَفِظَهُ اللَّهُ – لهما الدور الفعال في تحقيق الإنجازات الأمنية، والتصدي بكل حزم للإرهاب‘‘.

وَأَكَّدَ الأمير ‫فيصل بن سلمان، أن أيادي الغدر لن تنال من أمن المملكة ووحدتها، مُشِيدَاً ببسالة رجال الأمن في التصدي لتلك المخططات الإرهابية.

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