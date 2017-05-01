أمير المدينة: أيادي الغدر لن تنال من أمن المملكة ووحدتها

تواصل – أحمد الحربي:

‏أشاد الأمير ‫فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، بالإنجاز الأمني والكشف عن خلية ‫استراحة الحرازات الإرهابية بجدة المتورطة بالاعتداء على المسجد النبوي رمضان الماضي.

‏وأَضَافَ سُمُوُّه، أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حَفِظَهُ اللَّهُ – ترفض الإرهاب، وتنبذه بكافة أشكاله، وتشجب تلك الأعمال التي ينتهجها الفكر الإرهابي.‏

وقال سُمُوُّه: ‘‘إن الجهود ومتابعة الأمير ‫محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية – حَفِظَهُ اللَّهُ – لهما الدور الفعال في تحقيق الإنجازات الأمنية، والتصدي بكل حزم للإرهاب‘‘.

وَأَكَّدَ الأمير ‫فيصل بن سلمان، أن أيادي الغدر لن تنال من أمن المملكة ووحدتها، مُشِيدَاً ببسالة رجال الأمن في التصدي لتلك المخططات الإرهابية.