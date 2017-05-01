أمير المدينة: أيادي الغدر لن تنال من أمن المملكة ووحدتها

تواصل – أحمد الحربي:
أشاد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، بالإنجاز الأمني والكشف عن خلية استراحة الحرازات الإرهابية بجدة المتورطة بالاعتداء على المسجد النبوي رمضان الماضي.
وأَضَافَ سُمُوُّه، أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حَفِظَهُ اللَّهُ – ترفض الإرهاب، وتنبذه بكافة أشكاله، وتشجب تلك الأعمال التي ينتهجها الفكر الإرهابي.
وقال سُمُوُّه: ‘‘إن الجهود ومتابعة الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية – حَفِظَهُ اللَّهُ – لهما الدور الفعال في تحقيق الإنجازات الأمنية، والتصدي بكل حزم للإرهاب‘‘.
وَأَكَّدَ الأمير فيصل بن سلمان، أن أيادي الغدر لن تنال من أمن المملكة ووحدتها، مُشِيدَاً ببسالة رجال الأمن في التصدي لتلك المخططات الإرهابية.