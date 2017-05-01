ضبط حبوب جنسية مجهولة المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية بـ«حائل» (صور)

حائل – سعود الرفاع:

رصدت عدسة “تواصل” ضبط موزع من العمالة الآسيوية، يقوم بتوزيع وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، حيث قامت فرقة الخدمات المسائية ببلدية وسط المدينة بمنطقة حائل، بقيادة راكان البخناني والمراقبين عبدالعزيز الشمري ومفرح الشمري، باستدراج الموزع حتى قاموا بالتعرف على مصدر هذه المواد.

وتم ضبط مستودع يقوم ببيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وحبوب دوائية وأخرى جنسية مجهولة المصدر، وتم سحب جميع المواد التالفة ومصادرة جميع المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف.