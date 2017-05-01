60 موهبة سعودية تعرض ابتكاراتها في مبادرة «أنتم فخرنا» بالرياض

تواصل – الرياض:

تتنافس 60 موهبة سعودية في عرض آخر ابتكاراتها العلمية والإبداعية على مسرح مبادرة “أنتم فخرنا”، التي تدشن فعالياتها بعد غدٍ الأربعاء بالرياض، وتستمر لمدة 4 أَيَّام.

وتدشن الفعالية برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة (أعمال)، بمشاركة وزارة التعليم ممثلة بمكتب شمال الرياض، وجمعية أعمال الرائدة في دعم الأسر المنتجة والفعاليات الترفيهية “نكهات”.

وتهدف المبادرة لِدَعْمِ المواهب السعودية، واكتشاف مهاراتهم في مختلف المجالات المعرفية والمهنية وتوظيفها بالشكل الأمثل، وربطها بالجوانب الترفيهية، والثقافية، والاجتماعية، والتعليمية؛ لتحقيق أهدافها في إيجاد قاعدة لِدَعْمِ المواهب التي تزخر بها المملكة.

وستقدم المواهب الشابة المشاركة آخر ابتكاراتها وأفكارها التطويرية في مختلف مناحي الحياة اليومية والتي يرسمون من خلالها خارطة المستقبل العلمي على مستوى مدارس الرياض، إلى جانب 10 مواهبة في الرسم يستعرضون مواهبهم في الرسم والفن التشكيلي.

كما تشارك 15 أسرة منتجة من صاحبات المشاريع الصغيرة، في خطوة مُهِمَّة للمبادرة لِدَعْمِ المرأة السعودية المشاركة، وتعزيز حضورها على مستوى الفعاليات الداعمة للمواهب.

واعتبر المدير التنفيذي لمبادرة “أنتم فخرنا” محمد الدعجاني أن التواجد لهذه المواهب الشابة سيعطي للمبادرة زخماً كبيراً، وسط مُتَابَعَة وسائل الإعلام التي ستكون حريصة على إظهارها للمشاهد والمتابع.

وَأَكَّدَ الدعجاني، على أهمية الدعم المتواصل لهذه المواهب المشاركة والتي تشرف المملكة في كل جزء من العالم، إلى جانب تحويل ما يقدمونه على الأفكار إلى واقع ملموس بالتعاقد مع الشركات المتخصصة.

ووصف المدير التنفيذي للمبادرة المواهب المتواجدة في الكرنفال بـ”علماء المستقبل”، وقال: “لا يمكن أن نتخيل حجم الإِبْدَاع الذي سيقدمه هؤلاء المبدعون لزوار الفعالية على مدار أَيَّامها الأربعة، حيث يمكن أن يُسَاهِموا في خلق مواهب أخرى في المستقبل من خلال الابتكارات التي قدموها، وسيكون في مقدورنا أن نقدم قدوات لأبنائنا يمكن أن يحتذوا بهم”.

يذكر أن “نكهات” واحدة من أهم الفعاليات التي تساهم في تقديم الترفيه بأشكال مختلفة، كالثيم الثلجي، وثيم الصحراء، وثيم هاواي، بالإضافة إلى تواجد العديد من نجوم الإعلام الجديد.