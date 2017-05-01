«بلدية القطيف»: العبث بالحدائق يكبدنا خسائر نصف مليون ريال سنوياً

تواصل – القطيف:

كَشَفَتْ بلدية محافظة القطيف، اليوم الاثنين، عن تكلفة خسائر العبث التي تطال الحدائق العامة والمناطق الخضراء في محافظة القطيف؛ إِذْ بلغت 552 ألف ريال سَنَوِيّاً.

وقَالَتْ البلدية: ‘‘إنها أنشأت 153 حديقة على مستوى المحافظة، خَاصَّة بعد شكاوى أعضاء في المجلس البلدي بأن هناك نقصاً حاداً في الحدائق”، بِحَسَبِ صحيفة “الرياض”.

وأَشَارَتْ إلى أن الحدائق، تتوزع على المحافظة كالتالي: القطيف 17 حديقة، الدخل المحدود وشمال القطيف 14 حديقة، عنك 13 حديقة، الجش وقرى القطيف 27 حديقة، صفوى 35 حديقة، تاروت 17 حديقة، وسيهات 20 حديقة.