5 أطعمة تقوي جهاز المناعة وتكافح أعراض البرد

تواصل – وكالات:

يُعاني البعض من أعراض البرد المزعجة، كسيلان الأنف، والتهاب الحلق، والعطس كما تزداد في بعض الأحيان لتشمل أَيْضَاً الصداع والحمى؛ مِمَّا يتطلب تناول أطعمة معينة تقوي جهاز المناعة.

ووَفْقَاً لموقع “live strong” الطبي فإن كل نزلات البرد هِيَ عبارة عن التهابات في الجهاز التنفسي التي تسببها أكثر من 200 فيروس محتمل، حيث ينتج البرد عن ضعف الجهاز المناعي الذي يسمح للفيروس بالانتشار، وهناك العديد من الأطعمة والمغذيات التي يمكن أن تلعب دوراً مُفِيدَاً في الوقاية أو العلاج منه.

ومن أبرز الأطعمة التي تساهم في دعم النظام الغذائي وتقوية الجهاز المناعي ما يلي:

1 – السردين: يُعْتَبَر من الأسماك الدهنية العالية في أوميجا 3 الدهون، وأَظْهَرَتِ البحوث أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والالتهابات في الجسم، وأَظْهَرَتْ دراسة حديثة أن أوميجا 3 قد تساعد أَيْضَاً على تعزيز الجهاز المناعي من خلال تعزيز أداء الخلايا المناعية والذي يوفرها السردين.

2 – الفلفل الأصفر: يعد من أفضل مصادر فيتامين C الذي يلعب دوراً هَامّاً في المساعدة على تخفيف أعراض البرد.

3 – المشروم: غنى بفيتامينات B والسيلينيوم ومضادات الأكسدة، ويقدم فوائد لتعزيز المناعة، حيث إن له تأثيرات مضادة للفيروسات، ويمكن أن يرتبط استهلاك الفطر بزيادة إنتاج الخلايا التي تحارب العدوى.

4 – حساء الدجاج: يساعد على علاج نزلات البرد، ووجدت دراسة أُجريت في مركز جامعة نبراسكا الطبية أن المرق والخضار والدجاج في حساء أَظْهَرَ اختبارها أنها مضادة للالتهابات.

5 – الزنجبيل: شاي الزنجبيل يكون مُفِيدَاً في بداية البرد مع عدم وجود حمى، وقد يساعد أَيْضَاً مع الغثيان، بالإضافة إلى ذلك فإن وجود كوب دافئ من شاي الزنجبيل الطازج مع العسل وعصير الليمون يمكن أن يكون وسيلة مهدئة لتخفيف المخاط وتخفيف الإزعاج والغثيان.