«تعليم القصيم» توقف حفلات التخرج بكافة المدارس وتؤجل جميع الأنشطة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أَعْلَنَتْ إدارة تعليم القصيم، اليوم الاثنين، تأجيل جميع أنشطة المدارس خارج الفصل الدراسي، وإيقاف كافة حفلات التخرج بجميع المدارس، والتركيز على التحصيل الدراسي فقط.

وقَالَتِ الإدارة في بَيَانٍ لَهَا عبر حسابها على “تويتر”: ‘‘إنه تم تأجيل جميع الأنشطة اللاصفية، وإيقاف كافة حفلات التخرج، والتركيز على التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات لهذا العام 1437 – 1438هـ”.

وأَضَافَتْ، أن التعميم نَبَّهَ على الإدارة عدم صرف الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس عن أعمالهم خلال هذه الفترة الهامة من العام الدراسي، مُشِيرَة إلى أنه يمكن تكريم الطلاب أو الطالبات أثناء الطابور الصباحي.