 «تعليم القصيم» توقف حفلات التخرج بكافة المدارس وتؤجل جميع الأنشطة | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«الحقيل»: الشراكة مع القطاع الخاص توفر وحدات سكنية متنوعة بسعر مناسب «تعليم القصيم» توقف حفلات التخرج بكافة المدارس وتؤجل جميع الأنشطة «بلدية القطيف»: العبث بالحدائق يكبدنا خسائر نصف مليون ريال سنوياً «ولي العهد» يرعى «طوفان 7» ويخرج 6 آلاف طالب بدورات حرس الحدود الأربعاء «المحرج» يناقش الخطط التنفيذية للمرحلة المقبلة من حملة «وطن بلا مخالف» «الصندوق العقاري» يمنح المستفيدين مهلة سنتين للاستفادة من الدعم (فيديو) غداً.. «ولي ولي العهد» في حلقة استثنائية ببرنامج الثامنة على «القناة السعودية» ضبط حبوب جنسية مجهولة المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية بـ«حائل» (صور) بعد موافقة المملكة.. إيران ترفع حصة حجاجها للموسم الحالي بنسبة 35% المدينة.. إغلاق 3 مستودعات ومحل حلويات ومطبخ لمخالفة الاشتراطات (صور) بالفيديو.. فوضى وتدافع نسائي على عروض محل تجاري في مكة لتنظيم المهنة.. مهندسون يجددون مطالبتهم لخادم الحرمين بإقرار «الكادر الهندسي»

«تعليم القصيم» توقف حفلات التخرج بكافة المدارس وتؤجل جميع الأنشطة

0
«تعليم القصيم» توقف حفلات التخرج بكافة المدارس وتؤجل جميع الأنشطة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أَعْلَنَتْ إدارة تعليم القصيم، اليوم الاثنين، تأجيل جميع أنشطة المدارس خارج الفصل الدراسي، وإيقاف كافة حفلات التخرج بجميع المدارس، والتركيز على التحصيل الدراسي فقط.

وقَالَتِ الإدارة في بَيَانٍ لَهَا عبر حسابها على “تويتر”: ‘‘إنه تم تأجيل جميع الأنشطة اللاصفية، وإيقاف كافة حفلات التخرج، والتركيز على التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات لهذا العام 1437 – 1438هـ”.

وأَضَافَتْ، أن التعميم نَبَّهَ على الإدارة عدم صرف الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس عن أعمالهم خلال هذه الفترة الهامة من العام الدراسي، مُشِيرَة إلى أنه يمكن تكريم الطلاب أو الطالبات أثناء الطابور الصباحي.

شاهد ايضا

«الحقيل»: الشراكة مع القطاع الخاص توفر وحدات سكنية متنوعة بسعر مناسب

«الحقيل»: الشراكة مع القطاع الخاص توفر وحدات سكنية متنوعة بسعر مناسب

«بلدية القطيف»: العبث بالحدائق يكبدنا خسائر نصف مليون ريال سنوياً

«بلدية القطيف»: العبث بالحدائق يكبدنا خسائر نصف مليون ريال سنوياً

«ولي العهد» يرعى «طوفان 7» ويخرج 6 آلاف طالب بدورات حرس الحدود الأربعاء

«ولي العهد» يرعى «طوفان 7» ويخرج 6 آلاف طالب بدورات حرس الحدود الأربعاء

«المحرج» يناقش الخطط التنفيذية للمرحلة المقبلة من حملة «وطن بلا مخالف»

«المحرج» يناقش الخطط التنفيذية للمرحلة المقبلة من حملة «وطن بلا مخالف»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>