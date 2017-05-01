 بعد موافقة المملكة.. إيران ترفع حصة حجاجها للموسم الحالي بنسبة 35% | صحيفة تواصل الالكترونية

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بعد موافقة المملكة.. إيران ترفع حصة حجاجها للموسم الحالي بنسبة 35%

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بعد موافقة المملكة.. إيران ترفع حصة حجاجها للموسم الحالي بنسبة 35%

تواصل – وكالات:

أَعْلَنَتْ طهران أنها سترفع عدد حجاجها في موسم الحج للعام الحالي بنسبة 35%، وذلك بعد موافقة السلطات في المملكة العربية السعودية على رفع حصة إيران من الحجاج.

وقال رئيس منظمة الحج الإيرانية، حميد محمدي: ‘‘إن المملكة وافقت على رفع حصة إيران إلى 86.5 ألف حاج في 2017، مقابل 64 ألفاً قبل عامين”، بِحَسَبِ وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أَعْلَنَتِ الشهر الماضي أنها استكملت مع منظمة الحج والزيارة الإيرانية، كافة الترتيبات اللازمة لمشاركة الحجاج الإيرانيين في موسم حج هذا العام 1438هـ، وَفْقَ الإجراءات المعتمدة مع مختلف الدول الإسلامية.

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