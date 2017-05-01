المكرونة والفطائر الجاهزة بالسوبر ماركت أخطر من الوجبات السريعة

تواصل – وكالات:

حَذَّرَتْ صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الآباء الذين يعتقدون أن الكعك والمكرونة والفطائر الجاهزة الَّتِي يتم شراؤها من السوبر ماركت قد تكون صحية أكثر من الوجبات السريعة، حيث قال التقرير ‘‘إنها أشد خَطَرَاً على الصحة‘‘.

وأَشَارَتِ الأبحاث، وَفْقَاً للصحيفة، إلى أن وجبات السوبر ماركت الجاهزة وعصائر الفاكهة الَّتِي تروج لصحة جيدة للأطفال، غَالِبَاً ما تَحْتَوِي على نسبة عالية من السكر، أكثر من الوجبات السريعة، وأَوْضَحَ التقرير أن وجبات السوبر ماركت يتم تسويقها على أنها متوازنة غذائياً، لكن الأبحاث تبين أن الكثير منها يَحْتَوِي على كميات هائلة من السكر الخفي.

وأَشَارَ الباحثون إلى أن الشركات المصنعة قد تخاطر بالمساهمة في أزمة السمنة في بريطانيا بإضافة السكر أو غيرها من المحليات، مثل العسل وعصائر الفاكهة إلى منتجاتها، ومن بين أسوأ الأطعمة وجبات الأطفال من الدجاج المقرمش مع الأرز البني، الَّذِي يتم الترويج له على أنه وجبة “متوازنة غذائياً” وأنه لا يحتوي على سكر.

لكن الطباعة الصغيرة الموجودة على العلبة تكشف أنها تحتوي على كمية من السكر نحو 14.8g، ما يقرب من أربع ملاعق صغيرة، أكثر من ضعفي السكر الموجود في الوجبات السريعة نحو 6.2 جرام، وقَالَتِ الصحيفة: ‘‘إن هناك وجبة أخرى عالية السكر وهي الطماطم والمكرونة مع الخضار، وتحتوي على 8.8 جرام من السكر‘‘.