أطعمة تساعد على النوم والاسترخاء (صور)

أضف ملعقة من العسل لكوب من اللبن، أو شاي الأعشاب، وتناوله قبل النوم بساعات.

الحبوب الكاملة

تناول قطعة من خبز الحبوب الكاملة، أو الخبز المحمص، حيث يحفز إنتاج الإنسولين؛ مما يساعد على إنتاج التربتوفان وهو حمض أميني يعمل بمثابة مهدئ.

الموز

الموز يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لنوم عميق ليلاً، كما يحتوي أيضاً على التربتوفان؛ مما يجعل هذه الفاكهة مهدئاً طبيعياً.

الفاصوليا

غنية بفيتامين ب، محارب التوتر والقلق.

اللبن

كوب دافئ من اللبن قبل النوم ليست خرافة، ولكنه مهدئ طبيعي لاحتوائه على الكالسيوم.

المكسرات

حفنة من المكسرات، وجبة خفيفة مناسبة قبل النوم؛ لأنها تساعد على تعزيز مستويات السيروتونين في الدماغ، وهي مصدر ممتاز من المغنيسيوم والتربتوفان. الجوز، بذور الكتان، بذور اليقطين، وبذور عباد الشمس تحتوي على أعلى مستويات من المهدئ الطبيعي.

الشوفان

الميلاتونين هو هرمون يساعد على التحكم في دورة النوم بالجسم، الشوفان مصدر طبيعي من الميلاتونين.