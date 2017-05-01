 أطعمة تساعد على النوم والاسترخاء (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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أطعمة تساعد على النوم والاسترخاء (صور)

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أطعمة تساعد على النوم والاسترخاء (صور)

تواصل – وكالات:

لا تفكر في استخدام الحبوب المنومة، وجرِّب هذه الأطعمة التي تساعد على النوم وتشمل:

العسل

 

Honey

أضف ملعقة من العسل لكوب من اللبن، أو شاي الأعشاب، وتناوله قبل النوم بساعات.

الحبوب الكاملة

Whole Grains

تناول قطعة من خبز الحبوب الكاملة، أو الخبز المحمص، حيث يحفز إنتاج الإنسولين؛ مما يساعد على إنتاج التربتوفان وهو حمض أميني يعمل بمثابة مهدئ.

الموز

Bananas

الموز يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لنوم عميق ليلاً، كما يحتوي أيضاً على التربتوفان؛ مما يجعل هذه الفاكهة مهدئاً طبيعياً.

الفاصوليا

Beans

غنية بفيتامين ب، محارب التوتر والقلق.

اللبن

Dairy

كوب دافئ من اللبن قبل النوم ليست خرافة، ولكنه مهدئ طبيعي لاحتوائه على الكالسيوم.

المكسرات

Nuts

حفنة من المكسرات، وجبة خفيفة مناسبة قبل النوم؛ لأنها تساعد على تعزيز مستويات السيروتونين في الدماغ، وهي مصدر ممتاز من المغنيسيوم والتربتوفان. الجوز، بذور الكتان، بذور اليقطين، وبذور عباد الشمس تحتوي على أعلى مستويات من المهدئ الطبيعي.

الشوفان

Oats

الميلاتونين هو هرمون يساعد على التحكم في دورة النوم بالجسم، الشوفان مصدر طبيعي من الميلاتونين.

 

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