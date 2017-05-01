 المدينة.. إغلاق 3 مستودعات ومحل حلويات ومطبخ لمخالفة الاشتراطات (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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المدينة.. إغلاق 3 مستودعات ومحل حلويات ومطبخ لمخالفة الاشتراطات (صور)

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المدينة.. إغلاق 3 مستودعات ومحل حلويات ومطبخ لمخالفة الاشتراطات (صور)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، معملاً للحلويات ومطبخاً مخالفاً لنقص اشتراطات المبنى والتجهيزات، ونقص في مستوى النظافة العامة والعاملين.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها على “تويتر”: أنها أغلقت ثلاثة مستودعات بدون ترخيص، وغرمت تسعة محلات تجارية، وأشعرت خمسة آخرين، فيما أتلفت كمية من المواد الغذائية المتنوعة، والمواد الأولية إلى منتج نهائي.

وأضافت الأمانة، أنها ضبطت اثنين من العمال لا يحملان شهادات صحية، وغير ملتزمين بالزي النظامي، مؤكدةً تطبيق الغرامات على جميع المخالفين حسب لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة من الوزارة.

 

 

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