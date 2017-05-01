 قبل جلسة غد.. تفاعل كبير مع هاشتاج «الإفراج المشروط» عن حميدان التركي | صحيفة تواصل الالكترونية

قبل جلسة غد.. تفاعل كبير مع هاشتاج «الإفراج المشروط» عن حميدان التركي

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قبل جلسة غد.. تفاعل كبير مع هاشتاج «الإفراج المشروط» عن حميدان التركي

تواصل- خالد العبدالله:

وجد هاشتاج الإفراج المشروط «#alturkiparole» عن السجين في ولاية كولورادو الأمريكية المواطن حميدان التركي، تفاعلاً كبيرا في تويتر، قبل جلسة لجنة الإفراج المزمع عقدها غداً “الثلاثاء”.

وكان نجل حميدان التركي، ناشد المغردين للتفاعل مع قضية والده عبر الهاشتاج #alturkiparole، الذي أصبح الأول عالمياً حتى مساء اليوم.

وقَالَتْ روان ابنة حميدان التركي في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، ‘‘إن اللجنة لديها خيارات تشمل: الترحيل بشروط، تأجيل “البرول” لمدة سنتين، رفض البرول، ودعت للمشاركة بالدعاء له للإفراج عنه‘‘.

 

 

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