لتنظيم المهنة.. مهندسون يجددون مطالبتهم لخادم الحرمين بإقرار «الكادر الهندسي»

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

دشن مجموعة من المهندسين وسماً بِعُنْوَان: “#الكادر_الهندسي_مطلبنا_يا_ملكنا”، ناشدوا خلاله بإقرار الكادر الهندسي الذي يفتقرون إليه في ظل عملهم بالوظائف الإدارية بالقطاع الحكومي.

وشَمِلَتِ المطالب التي رفعها “المهندسون” إقرار الكادر الهندسي، ومنح حوافز مادية ومعنوية للمهندسين، بالإضافة إلى عدم حرمان المهندس الموظف من العمل كاستشاري.

وشكا المهندسون عبر الوسم من كثرة تجاهل المسؤولين لهم والاستهانة بمطالبهم؛ كونهم غير مدركين بأهمية مهنة المهندس التي كانت ولا تزال الأكثر التصاقاً بنشأة الإنسان وتطوره “كما قَالُوا”.

وتفاعل مع الهاشتاج رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين جميل البقعاوي‏ @JBagawi، حيث غرد قائلاً: “ثلاثة محاور مُهِمَّة لرفع جودة القطاع الهندسي: نظام مزاولة المهن الهندسية، وكود البناء، وباقي إقرار الكادر الهندسي”.

وتابع المهندس محمد الغامدي‏ @abolayon بقوله: “الكادر الهندسي ليس فقط تعديلاً ماليّاً وإنما تنظيم كامل للمهنة من الأخطاء الموجودة حَالِيَّاً”.

وقال المهندس إياد البصراوي “الكثير من مبادرات وأهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 يعتمد على مخرجات القطاع الهندسي”.

وأَضَافَ عبدالناصر العبداللطيف‏ @abdulnassersa تطوير القطاع الهندسي له أثر كبير في تنمية الاقتصاد نظام مزاولة المهن الهندسية اعتُمد وكود البناء كذلك باقي الكادر الهندسي.

وغرد المهندس عطاالله الشمري‏ @atalla3 مهندسونا بحاجة لوظائف، وتمكينهم في المشاركة في التنمية لتحقيق رؤية 2030، ويجب أن يكون أول ركائزها هو اعتماد الكادر الهندسي.

ورأى المهندس محمد العنزي‏ @Eng_PM أن اعتماد الكادر الهندسي سوف يُسَاهِم بإذن الله في الارتقاء بمهنة الهندسة، ودعم وتطوير الكفاءات الهندسية.