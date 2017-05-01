أمير تبوك يوجه بإقامة حفل خريجات الجامعة والتحقيق مع المسؤول عن إلغائه

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، إدارة جامعة تبوك بإقامة حفل للخريجات خلال 24 ساعة.

كما وجَّه الأمير بالتحقيق العاجل مع المسؤول عن إلغاء الحفل بعد اطِّلاعه على ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إلغاء حفل خريجات جامعة تبوك.

وقَالَتْ أمانة منطقة تبوك، عبر حسابها على “تويتر”: “بعد اطِّلاع سمو أمير تبوك على ما نُشر بمواقع التواصل حول إلغاء حفل خريجات الجامعة؛ أمر إدارة الجامعة بإقامة الحفل خلال 24 ساعة، والتحقيق مع المتسبب في إلغاء الحفل”.