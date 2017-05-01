 أمير تبوك يوجه بإقامة حفل خريجات الجامعة والتحقيق مع المسؤول عن إلغائه | صحيفة تواصل الالكترونية

أمير تبوك يوجه بإقامة حفل خريجات الجامعة والتحقيق مع المسؤول عن إلغائه

0
أمير تبوك يوجه بإقامة حفل خريجات الجامعة والتحقيق مع المسؤول عن إلغائه

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، إدارة جامعة تبوك بإقامة حفل للخريجات خلال 24 ساعة.

كما وجَّه الأمير بالتحقيق العاجل مع المسؤول عن إلغاء الحفل بعد اطِّلاعه على ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إلغاء حفل خريجات جامعة تبوك.

وقَالَتْ أمانة منطقة تبوك، عبر حسابها على “تويتر”: “بعد اطِّلاع سمو أمير تبوك على ما نُشر بمواقع التواصل حول إلغاء حفل خريجات الجامعة؛ أمر إدارة الجامعة بإقامة الحفل خلال 24 ساعة، والتحقيق مع المتسبب في إلغاء الحفل”.

 

 

 

شاهد ايضا

الطائف.. 3 إصابات في حريق مروع بورشة سيارات (صور)

الطائف.. 3 إصابات في حريق مروع بورشة سيارات (صور)

«الشؤون الاقتصادية» يناقش عدداً من الموضوعات التنموية ويتخذ التوصيات حيالها

«الشؤون الاقتصادية» يناقش عدداً من الموضوعات التنموية ويتخذ التوصيات حيالها

قبل جلسة غد.. تفاعل كبير مع هاشتاج «الإفراج المشروط» عن حميدان التركي

قبل جلسة غد.. تفاعل كبير مع هاشتاج «الإفراج المشروط» عن حميدان التركي

«دوريات المجاهدين» بجازان تحبط تهريب 5 آلاف طلقة حية في الداير بني مالك

«دوريات المجاهدين» بجازان تحبط تهريب 5 آلاف طلقة حية في الداير بني مالك

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>