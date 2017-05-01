«دوريات المجاهدين» بجازان تحبط تهريب 5 آلاف طلقة حية في الداير بني مالك

تواصل – واس:

نَجَحَتْ دوريات الفرقة الثانية بمحافظة الداير بني مالك، التابعة لقطاع المجاهدين الجبلي، في إفشال محاولة تهريب كمية من الذخيرة الحية.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز أن دورية مركز الحدمة اشتبهت في مركبة تسير على أحد الطرق الوعرة الحدودية المؤدية إلى خشة في دفا التابعة لمحافظة الداير بني مالك، وعند مشاهدة قائد المركبة لتمركز الدورية قام بتغيير مسار طريقه وتمت ملاحقته وضبط المركبة بعد قيامه بإخفائها في موقع وعر بأحد الأودية وجرى البحث عنها وضبطها، وعثر بداخلها على كمية من الذخيرة الحية المتنوعة وجرى التوجه بها للمقر، وبحصر الكمية بلغ عددها الإجمالي 5656 طلقة حية متنوعة.

من جهته، أثنى المدير العام لفرع إدارة المجاهدين بجازان عبدالرحمن بن صالح المويشير على جهود رجال المجاهدين في التصدي لعمليات التهريب.