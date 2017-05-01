 حماية البيئة: خلو المادة السوداء في «كورنيش سيهات» من الملوثات | صحيفة تواصل الالكترونية

حماية البيئة: خلو المادة السوداء في «كورنيش سيهات» من الملوثات

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حماية البيئة: خلو المادة السوداء في «كورنيش سيهات» من الملوثات

تواصل – الرياض:

كَشَفَتْ نتائج التحاليل الخَاصَّة بالبقعة السوداء التي شوهدت في كورنيش سيهات، قبل نحو أسبوعين ونصف، عن خلوها من الملوثات.

وقال مدير فرع هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري: “إن النتائج الخَاصَّة بالتحاليل خرجت جزئيّاً، وتخلو العينات المأخوذة من المادة السوداء بكورنيش سيهات من أي مواد ملوثة”، وَفْقَاً لـ”الرياض”.

وكانت الهيئة، وأمانة المنطقة الشرقية، ممثلة في بلدية محافظة القطيف، أخذت عينات من الموقع الذي حول منطقة واسعة من مياه شاطئ البحر إلى اللون الأسود، وجاءت المادة من مصب مرتبط باليابسة؛ الأَمْر الذي جعل البلدية تتحرك في شكل سريع للكشف عن أصل المادة، حيث إن نطاق اختصاصها يكمن في هذه الجزئية، وَفْقَ ما أفَادَ به م. زياد مغربل رئيس بلدية القطيف.

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