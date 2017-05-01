والد الطفل فهد يناشد: ساعدوا ابني على العلاج فهو لا يمشي ولا يتكلم

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

ناشد والد الطفل فهد حلسان الغامدي، بعلاج ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات لحاجته للعلاج خارج المملكة، حتى يتمكن من المشي والكلام والبلع.

وقال في مناشدته عبر “الصحيفة”: ‘‘إن ابنه يعاني من تشنجات وعدم القدرة على المشي والكلام، وصعوبة في البلع، مُشِيرَاً إلى مراجعته المستمرة لحالته في مدينة الملك فهد الطبية لمدة سنتين من دون أي تحسن، وبعدها تم تحويله إلى مستشفى الملك فيصل لقسم الجينات الوراثية‘‘ بِحَسَبِ قوله.

وأضاف، ابني يحتاج لعلاج طبيعي مكثف، وأرجو النظر في مناشدتي، حيث قدمت على الديوان لعلاجه بالخارج، ويتم الرفض من الهيئة الطبية في وزارة الصحة، وابني عمره الآن ثماني سنوات وهو غير قادر على الجلوس.

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