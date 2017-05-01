 والد الطفل فهد يناشد: ساعدوا ابني على العلاج فهو لا يمشي ولا يتكلم | صحيفة تواصل الالكترونية

والد الطفل فهد يناشد: ساعدوا ابني على العلاج فهو لا يمشي ولا يتكلم

0
والد الطفل فهد يناشد: ساعدوا ابني على العلاج فهو لا يمشي ولا يتكلم

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

ناشد والد الطفل فهد حلسان الغامدي، بعلاج ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات لحاجته للعلاج خارج المملكة، حتى يتمكن من المشي والكلام والبلع.

وقال في مناشدته عبر “الصحيفة”: ‘‘إن ابنه يعاني من تشنجات وعدم القدرة على المشي والكلام، وصعوبة في البلع، مُشِيرَاً إلى مراجعته المستمرة لحالته في مدينة الملك فهد الطبية لمدة سنتين من دون أي تحسن، وبعدها تم تحويله إلى مستشفى الملك فيصل لقسم الجينات الوراثية‘‘ بِحَسَبِ قوله.

وأضاف، ابني يحتاج لعلاج طبيعي مكثف، وأرجو النظر في مناشدتي، حيث قدمت على الديوان لعلاجه بالخارج، ويتم الرفض من الهيئة الطبية في وزارة الصحة، وابني عمره الآن ثماني سنوات وهو غير قادر على الجلوس.

يسعد صحيفة “تواصل” أن تكون بوابتكم لنشر الشكاوى عبر خدمة “صوتك وصل” وكذلك مشاركتكم في تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” على الرقم 0509116333 وتُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ما ورد في هذه المادة منقول عن خدمة “المواطن الصحفي”، وسيتم نشر أي توضيح رسمي أو تفاصيل جديدة حال ورودها.

شاهد ايضا

مواطن يناشد «الصحة» لعلاجه بالخارج وإنقاذه من مرض نادر

مواطن يناشد «الصحة» لعلاجه بالخارج وإنقاذه من مرض نادر

400 موظف يشتكون فصلهم من «صحة جازان» بدون سابق إنذار (فيديو)

400 موظف يشتكون فصلهم من «صحة جازان» بدون سابق إنذار (فيديو)

تجاوباً مع «تواصل».. شركة مقاولات تنظف طريق «دومة الجندل» الدولي من الحصى

تجاوباً مع «تواصل».. شركة مقاولات تنظف طريق «دومة الجندل» الدولي من الحصى

جدة.. طلاب «كلية الغد» يشكون من مطالبتهم بإعادة الاختبار في مادة تعسفيّاً

جدة.. طلاب «كلية الغد» يشكون من مطالبتهم بإعادة الاختبار في مادة تعسفيّاً

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>